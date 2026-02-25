宮城県内のウジエスーパー31店舗とクリエみうら2店舗で、2026年2月25日から「うまい！と叫ボーノ！！気仙沼イタリアン弁当」が期間限定で販売されます。宮城県主催「高校生地産地消お弁当コンテスト」の優秀賞作品が、実際に店頭商品として登場する注目企画です。気仙沼の食材とイタリアンの発想を掛け合わせた、彩り豊かな一折に仕上がっています☆ ウジエスーパー「うまい！と叫ボーノ！！気仙沼イタリアン弁当」