昨日24日、札幌管区気象台から最新の3か月予報と暖候期予報が発表されました。3月〜8月にかけて気温は平年より高く経過し、降水量はほぼ平年並みの見込みです。雪解けも順調に進み、桜の開花も早まりそうです。また今年の夏も厳しい暑さが予想されています。春の訪れは早くなりそうですが、同時に早めの暑さ対策などを考えておくとよさそうです。雪解けが順調に進む3月融雪災害には要注意3月は平年と同様に、日本海側では曇りや