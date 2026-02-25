PEPPYの「ペピイカタログ表紙募集キャンペーン」の結果が、2026年2月12日に公開されました。犬猫モデルが表紙を飾る2026年春夏号は2月18日に発刊され、2月下旬から全国約8,000軒の動物病院で順次配布されます。約1,500件の応募から選ばれた“うちの子”が主役になる、飼い主参加型の大型企画です☆ PEPPY「ペピイカタログ表紙募集キャンペーン結果発表」 結果発表公開日：2026年2月12日春夏号発刊日：