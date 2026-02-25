京都山科 ホテル山楽のランチが、ローストビーフや握り寿司まで楽しめるフルブッフェへ進化します。2026年3月1日から始まる「山楽春菜ランチブッフェ」は、和と洋を一度に味わえるラインナップが魅力です。食べ放題の満足感とホテルクオリティを両立した、春のおでかけランチにぴったりの新定番です☆ 京都山科 ホテル山楽「山楽春菜ランチブッフェ」 提供開始日：2026年3月1日場所：京都山科 ホテル