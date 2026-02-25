大阪城公園で春の外ごはんを楽しめる「大阪城 森のバーベキュー」が、今年も期間限定で登場します。2026年は団体割引プランと追加食材メニューが強化され、使い方の幅がさらに広がりました。手ぶら派も持ち込み派も、自分たちらしいスタイルで過ごせる屋外イベントです☆ 大阪城 森のバーベキュー「2026シーズン」 開催期間：2026年3月20日〜5月24日（66日間）開催場所：大阪城公園（記念樹の森）周辺