Sameko Sabaと海月雲ろあの初コラボイベント「海神祭」が、渋谷の東京アニメセンターで開催されます。会場では描き下ろしイラストを使った物販に加えて、フォトスポットと有料屋台企画を展開します。展示・買い物・体験を1フロアで回せる構成で、推し活の予定を組みやすいイベントです。 東京アニメセンター「Sameko Saba＆海月雲ろあ POPUP STORE 海神祭」 開催期間：2026年3月6日〜2026年3月29日開