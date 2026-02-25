ドギーマンハヤシから、犬用おやつの新シリーズ「肉巻きキッチン」が登場しました。2026年2月20日に同時発売された6商品は、噛みごたえと食べきりやすさを軸に設計されています。素材の組み合わせを変えたラインナップで、食感の好みに合わせて選び分けしやすい構成です。 ドギーマン「肉巻きキッチン」 発売日：2026年2月20日用途：スナック（全犬種用）同時発売：6種類参考希望小売価格：オープン価