日本産アコヤ真珠の評価が欧州で上向くなか、買取専門店「おもいお」が査定体制を強化しました。国際見本市での再注目を受け、国内に眠る真珠をいまの市場目線で評価し直す動きが本格化しています。冠婚葬祭用として保管されてきたネックレスに、再流通の価値が戻りつつあるタイミングです。 おもいお「アコヤ真珠買取体制強化」 体制強化開始日：2026年2月18日営業時間：10:00〜20:00電話番号：03-6263-0835店頭