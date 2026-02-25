アメリカの政府系放送局ラジオ・フリー・ヨーロッパが24日、複数の情報筋の話として伝えたところによりますと、イラン当局がNHKのテヘラン支局長を拘束したということです。【映像】支局長が移送された拘置施設のあるテヘラン支局長が具体的にどのような容疑で拘束されたのかなどは不明ですが、23日、テヘラン市内にある拘置施設に移送されたということです。この施設は、主に政治犯などが収容される施設として知られている