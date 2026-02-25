カクバリズムからの発表です。【映像】「chelmico」が無期限の活動休止を発表「chelmico 活動休止のお知らせいつもchelmicoを応援いただき、誠にありがとうございます。chelmicoは、2026年3月より無期限で活動を休止することが決定いたしました。またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間となります。今後はRachel、Mamiko共にソロ活動に専念しますので、温かく見守っていただけたら嬉