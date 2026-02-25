政府は、イランで日本人1人が拘束されたと明らかにしました。【映像】イランでの日本人の拘束を明らかにした尾崎副長官尾崎官房副長官「日本政府は、イランのテヘランで邦人1名が現地時間1月20日に現地当局に拘束されたことを確認をしています」尾崎副長官は会見で、「本件拘束事案が判明して以降、イラン側に早期解放を強く求めてきている」とし、「邦人保護の観点からできる限りの支援を行なう」と述べました。（ANNニュース