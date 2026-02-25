アメリカのトランプ大統領が相互関税に代わる新たな関税を発動したことを受けて、日本貿易会の安永会長は、国内企業に与える影響について警戒感を示しました。日本貿易会安永竜夫 会長「政策の方向性が短期間で変化する場合、企業にとっては大きな負担となります」日本貿易会の安永会長は、けさ、トランプ大統領の関税政策をめぐる動きを受けて、警戒感をあらわにしました。今後については、「全体像の把握と、引き続き動向