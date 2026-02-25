ロッテのドラフト4位・桜井ユウヤ内野手（18）、同6位・岡村了樹捕手（18）、育成3位・杉山諒外野手（22）が25日、1軍に合流。オリックスとの練習試合にベンチ入りした。桜井は1-1の6回1死一塁からソトの代打で出場し、見逃し三振に倒れた。地元の宮崎・富島高出身の岡村は26日に都城コアラのマーチスタジアムで行われるチェコ代表との練習試合に指名打者でスタメン出場する予定。桜井はそのまま三塁の守りにつき、9回の第