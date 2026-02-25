3月2日にスペイン・バルセロナで開幕する展示会「MWC26」に、日本企業が参画する「Japan Pavilion（ジャパン パビリオン）」が出展することになった。総務省が支援する。 ブース外観イメージ テーマは「未来のデジタルインフラ像を描く」で、重点分野に「Beyond 5G/6G」「オープンRAN」が含まれている。自社ブースを構えるNTTも「Japan Pavilion」に出展するほか、さくらインター