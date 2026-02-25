実戦復帰が近づいている。パルマに所属する鈴木彩艶が、２月27日に開催されるセリエA第27節のカリアリ戦でメンバー入りする可能性があるようだ。地元メディア『PARMA TODAY』が伝えている。23歳の守護神は、昨年11月のミラン戦で相手選手と交錯し、左手中指と舟状骨を骨折。長期離脱を余儀なくされ、日本へ戻り手術を受けた。その後はリハビリを続け、１月下旬にチームへ帰還していた。 『PARMA TODAY』は「スズキが部