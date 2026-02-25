JR東日本は、2026年3月14日に運賃改定を実施します。通勤などで毎日利用している人にとっては、「いくら上がるのか」「定期代はどれくらい変わるのか」が気になるところでしょう。 本記事では、JR東日本の運賃改定の概要と、例として、東京－浦和間（JR上野東京ライン・JR東北本線）の具体的な運賃・定期代の変化を解説します。 JR東日本の運賃改定の概要 JR東日本によると、今回の運賃改定の全体改定率は7.1