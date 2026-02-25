【PLAMATEA 如月ハニー】 2月26日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 如月ハニー」を2月26日12時より予約受付を介すする。発売月・価格は未定。 本商品はダイナミック企画×ホビージャパン×グッスマが送る「キューティーハニーNova」の主人公「如月ハニー」をPLAMATEAシリーズで立体化したもの。高