【RCベルグ「春の大受注会2026」】 受注期間：2月25日～5月25日 RCベルグは「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて先行販売を行った商品の一般受注販売「春の大受注会2026」を開始した。 商品は新作商品として「1/24スコープドッグ用ハイディテール スカート・アーマーキット」の価格が4,400円。再販商品として「沙羅曼蛇 『ビックバイパー