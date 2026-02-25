º£µ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥ÕÂè3Àï¤Ï26Æü³«Ëë¤Î¡ÖHSBC½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë=¥»¥ó¥È¡¼¥µGC¥¿¥ó¥¸¥ç¥óC.6779¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì¼Ô¤é72¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Í½Áª¥«¥Ã¥È¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»³²¼ÈþÌ´Í­¤¬¡ÖÁÇ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤ÎÉã¿Æ¤Î¶µ¤¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¥ï¥±ºòµ¨¤ÎÆüËÜÀª¤Ï³«ËëÀï¤«¤é17»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¥È¥Ã¥×10