国公立大学の二次試験前期日程が2月25日から始まり、県内では徳島大学と鳴門教育大学で試験が行われています。徳島大学の常三島キャンパスでは、25日の午前8時30分の開場に合わせて、受験生が続々と入場していました。徳島大学の前期日程には6つの学部あわせて2364人が出願し、平均志願倍率は2025年より0.8ポイント高い3.3倍となっています。学部別では、歯学部が一番高く7.1倍、次いで薬学部の4.8倍です。志願者数が最も多い「理