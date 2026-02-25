美馬市の新年度当初予算案が発表されました。一般会計の総額は214億2900万円で、2025年度から6億7000万円ほどの減額となりました。美馬市の新年度当初予算案の一般会計の総額は214億2900万円で、2025年度と比べ約6億7000万円、率にして3.0％の減額となりました。新たなし尿処理施設が完成したことなどにより、予算が縮小したことが要因です。主な事業として、新たな可燃ごみ処理施設を整備するための用地購入費などに、約4億6000万