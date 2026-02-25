三菱の「“新型”軽トラック」発表に“賛否両論”の反響殺到！三菱自動車は2026年2月5日、軽商用車「ミニキャブ トラック」に大規模な商品改良を施した新型モデルを発表し、同日より販売を開始しました。今回の改良は、フロントデザインの刷新やインテリアのデジタル化、そして先進安全機能の大幅な強化など、多岐にわたるアップデートが施されています。【画像】超カッコイイ！ これが三菱の新型「軽トラック」です！（16枚）