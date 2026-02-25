知多半島の「南北軸」強化へ渋滞解消と「逃げる道」確保2026年2月20日に愛知県は、整備を進めていた一般国道247号「常滑美浜バイパス」の未開通区間約2.0kmを、2026年3月28日午後3時に開通すると発表しました。これにより、知多半島の南北アクセス向上や、現道の渋滞緩和、防災機能の強化が期待されます。【画像】これは便利！ ここが「開通する」区間。画像で見る！（6枚）知多半島地域の幹線道路である一般国道247号「常