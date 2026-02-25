私はヒナコ。元夫のゴウには「子どもがほしいから」という身勝手な理由を告げられて離婚に至りました。しかし私は離婚する前にはすでに、ゴウの子どもを妊娠していたようです。実家に身を寄せて両親や妹のマリナに支えてもらいながら、娘のルカを出産しました。ルカが1歳半になった頃からゴウの面会は途絶え、やがて養育費も未払いに。2歳を過ぎた頃には友人から「ゴウは再婚していて、新しい奥さんとの間の子どももいる」と聞かさ