25日、東広島市八本松の県道で道路を歩いてた女性が、車にはねられ死亡する事故がありました。 25日、午前６時２０分ごろ、東広島市八本松の県道で道路を歩いていた６０代の女性が、ロータリーから 右折しようとしていた車にはねられました。 女性は病院へ搬送されましたが、事故から、およそ１時間後に死亡しました。 車を運転していた４０代の女性にけがはありませんでした。 現場はＪＲ八本松駅北側のロӦ