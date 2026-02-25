2024年シーズンに悲願の初優勝を挙げ、昨季はメルセデス・ランキング46位でシード権を獲得した天本ハルカ。開幕前に行われたツアー外競技「マイナビ チャレンジマッチ THE Heroines 2026」に出場した際に、自身のギアについて語ってもらった。【写真】打痕がこんなにくっきり！天本ハルカが長年愛用する名器『TOUR B X-CB』アイアンアイアンは5I〜PWまで入っており、ブリヂストンの名器『TOUR B X-CB』（16年発売）に、グラファ