パドレス・ダルビッシュ有投手が２４日、インスタグラムを更新。侍ジャパンの宮崎合宿で行われた決起集会の集合写真を投稿し、反響を集めた。アドバイザーとして合宿に参加したダルビッシュは「宮崎最後の夜は決起集会に参加させていただきました」などと記し、メンバーとの集合写真を投稿。「菊池くんが大量のワインを持ってきてくれて大変盛り上がり、あっという間の楽しい時間でした」と会の様子を明かした。貴重な集合写