「私たちは仲がいいので、大丈夫だと思っていました。」父親の葬儀を終え、四十九日も過ぎた頃。相続人である兄弟3人は、実家をどうするか話し合いを始めました。兄は「思い出があるから残したい」と言い、姉は「管理できないから売却したい」と主張。妹は「自分は関わりたくない」と距離を置く姿勢でした。誰も争うつもりはありませんでした。それでも、話し合いは次第に重くなり、最後には「なぜ私ばかりが譲らなければならない