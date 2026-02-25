マウスコンピューターは2月24日、マルチコアCPUと高性能GPU、大容量メモリ構成で業務の生産性を高めるクリエイター向けブランド「DAIV」（呼称：ダイブ）が2026年2月に創立10周年を迎えたと発表した。DAIVロゴ10周年ロゴ○DAIVのブランド力DAIVは2016年に誕生して以来、「クリエイターの制作体験を最大化する性能」「現場の声を反映した使いやすさ」「安心の国内生産・国内サポート」を軸に、写真・映像・デザイン・3D・音楽制作な