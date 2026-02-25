ＮＨＫは２５日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャストを発表し、女優の仲間由紀恵が出演することが分かった。仲間は、見上演じる一ノ瀬りんが患者として受け持つことになる侯爵夫人・和泉千佳子役を務める。「台本を読み、どのような時でも凜としている姿に、なんて誇り高い人なんだろうと、尊敬と憧れの念を抱きました」と、出演を心待ちにし