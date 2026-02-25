ＮＨＫは２５日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャストを発表し、俳優の筒井道隆が出演することが分かった。筒井は、ヒロイン２人の職場となる帝都医大の院長・多田重太郎役を演じる。明治期が舞台の物語について「僕は明治時代という字が好きです。『明るく治める時代』と解釈しています。まだ、江戸時代が終わったばかりの混沌（こんとん）