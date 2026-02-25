2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』の第7次出演者が2月25日、公式Xで発表された。明治時代を舞台に“看護”の確立に挑む主人公・りんと直美を取り巻く、帝都医大病院の医師や看病婦、患者らを演じる顔ぶれが明らかになった。仲間由紀恵、筒井道隆、古川雄大ら実力派がそろい、放送開始を前に物語の輪郭が一層鮮明になってきた。【写真】新キャスト13人を一挙紹介！帝都医大病院外科の教授・今井益男を演じるのは古川雄大