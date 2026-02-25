NHKは25日、女優の仲間由紀恵（46）、俳優の古川雄大（38）らが今年前期の連続テレビ小説「風、薫る」に出演することを発表した。文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上愛と上坂樹里がダブル主演を務め、見上が大関がモデルの一ノ瀬りん、上坂が鈴木がモ