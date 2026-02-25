俳優の仲間由紀恵が、2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが2月25日、発表された。仲間が演じるのは、りんが受け持つことになる侯爵夫人の患者・和泉千佳子。とある事情により心を閉ざしている人物だ。【写真】新キャスト13人を一挙紹介！仲間は「侯爵家の奥方である千佳子を演じます」と報告し、「台本を読み、どのような時でも凛としている姿に、なんて誇り高い人なんだろうと、尊敬と憧れの念を抱きまし