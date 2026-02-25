穏やかだった育休生活。でも復職を目前にして、夫婦の間に「家事分担」という見えない壁が現れました。仕事に追われ余裕のない夫に、協力してほしいという本音がなかなか言い出せず…。そんなとき、頑張りすぎて体を壊したことをきっかけに⋯再び夫婦で支え合い、家族で笑い合える結末が待っているのでしょうか…？＞＞ 【まんが】育休明けの家事分担(ウーマンエキサイト編集部)