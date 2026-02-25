米政府系「ラジオ自由欧州・ラジオ自由」は２４日、情報筋の話として、イラン当局が首都テヘランでＮＨＫのテヘラン支局長を拘束したと伝えた。２３日に政治犯らを対象とするテヘランのエビン刑務所に収容されたという。報道によると、拘束されたのは同支局長のカワシマ・シンノスケ記者で、容疑は不明としている。ＮＨＫは「ＮＨＫは常に職員の安全を第一に行動している。現段階で答えられることはない」と回答した。尾崎正