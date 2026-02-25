ミラノ・コルティナオリンピックでの戦いを終えた日本選手団が25日に解団式を行いました。冬季五輪過去最多の金5個、銀7個、銅12個の計24個のメダルを獲得した日本選手団。JOCの橋本聖子会長は「これはみなさん1人1人のたゆまぬ努力の結晶であり日本スポーツ界にとって大変大きな誇りであります」と選手たちの活躍をたたえました。日本勢史上初フィギュアスケートのペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手のりく