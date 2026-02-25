２５日に実施された流動性供給（第４４８回）入札（対象：残存期間１５．５年超３９年未満）は、最大落札利回り格差がプラス０．０１０％、平均落札利回り格差がプラス０．００６％となった。応札倍率は３．１８倍となり、前回（２０２５年１２月２３日）の３．３２倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS