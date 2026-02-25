ＮＩＴＴＯＫＵが続伸している。２４日の取引終了後に、再建支援する片岡製作所（京都市南区）から、レーザ加工システム事業を譲り受けると発表したことが好感されている。 事業譲受のための子会社を日本政策投資銀行との共同出資により設立し、同事業を承継する。譲受価額は２１億円。片岡製作所のレーザ加工システム事業は、ＮＩＴＴＯＫのロール・ツー・ロール設備におけるレーザ技