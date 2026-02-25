ｔｒｉｐｌａが６日ぶりに反発している。２４日の取引終了後に、オーストラリアに子会社を設立すると発表しており、好材料視されている。香港法人、アメリカ法人に続き海外収益の拡大を図るのが狙い。なお、２６年１０月期業績に与える影響は軽微としている。 出所：MINKABU PRESS