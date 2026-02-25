午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９７６、値下がり銘柄数は５６６、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、不動産、ゴム製品など。値下がりで目立つのは鉄鋼、銀行、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS