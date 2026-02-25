アイドルが1年間に発表した曲を順位付けして楽しもうという催し『アイドル楽曲大賞』。14回目となる2025年度の『アイドル楽曲大賞』メジャー部門はCYNHNが「ノミニー」「息のしかた」にてそれぞれ1位と3位、=LOVE「とくべチュ、して」が2位、超ときめき♡宣伝部「超最強」が4位、AiScReam「愛♡スクリ～ム！」が5位にランクイン。また、インディーズ/地方アイドル楽曲部門では、タイトル未定