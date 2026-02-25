ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年2月25日（水）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 113 - 109 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがスムージ