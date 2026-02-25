ブロッコリーがあったら何作る？すぐに作れるサブおかず3選【バリエ15品】栄養満点！緑色が鮮やかなブロッコリーのおかずメインおかずにパスタにスープ…、ブロッコリーを使うレシピは意外と沢山。大きなブロッコリーが手に入ったときなど、他の料理に使った後で、少し余ってしまったなというときはありませんか？そんなときにササっと作れる、満足度の高い副菜を3つご紹介します。量は1/2もあれば十分。味付けもとても簡単ですよ