パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するモロッコ代表DFアクラフ・ハキミが、性的暴行疑惑の問題で裁判に臨むことを明かした。24日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。2023年にとある女性がハキミの自宅で性的暴行を受けたと訴えたことで、パリ西部の郊外ナンテールにある検察庁は2023年3月から予備捜査を開始。当初からハキミは容疑を否定していたものの、裁判が行われることになったようだ。ハキミは自身の公式X（旧：