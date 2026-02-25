SUPER EIGHTの大倉忠義が、初となる著書『アイドル経営者』を2月2日に上梓。全国5都市の書店で開催された「お渡し会イベント」の動画が、SUPER EIGHT公式Instagramで公開された。 【動画＆写真】大倉忠義が本を手渡す“お渡し会”体験ムービー＆オフショット ■豪快な笑顔やお手振りまで至近距離で撮影 動画は「マネージャーにお渡しさせられた会」と添えて投稿。大倉がブルーのカラーレン