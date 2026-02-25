25日13時現在の日経平均株価は前日比1256.68円（2.19％）高の5万8577.77円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は976、値下がりは566、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を441.22円押し上げている。次いで東エレク が200.55円、ファストリ が58.56円、ファナック が42.45円、コナミＧ が30.08円と続く。 マイナス寄与度は1