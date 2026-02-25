2026年の中国映画市場の興行収入がこれまでに75億元（約1696億円）を超え、北米を抜いて単一市場の興行収入としては全世界のトップとなっています。このうち、春節期間中に上映された映画の興行収入は右肩上がりで、既に50億元（約1130億円）を突破しました。その中では、「飛馳人生3（英題：Pegasus 3）」、「驚蟄無声（スケア・アウト）」、「鏢人：風起大漠（英題：Blades of the Guardians）」が上位を占めています。「