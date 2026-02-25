女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は26日、第104話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞松野トキ（郄石あかり）、錦織丈（杉田雷麟）と正木清一（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、吉野イセ（芋生悠）と村上茂吉（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は日本好きなだけに、2人が語る言い伝