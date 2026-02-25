中部電力浜岡原発（静岡県）のデータ不正問題を巡り、原子力規制庁は25日、これまで2度の同社本店（名古屋市）への立ち入り検査で、耐震設計の目安とする「基準地震動」の策定過程に関する記録が十分に残っていなかったと原子力規制委員会に報告した。杉山智之委員は「審査をする者として言葉が出ない」と苦言を呈した。規制庁によると、中部電は「原発の運用ルール上、策定過程のデータは事後的に検証する対象にしておらず、